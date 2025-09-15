Генпрокуратура потребовала национализировать структуру, владеющую теплоснабжающей компанией на Южном Урале

Генпрокуратура потребовала вернуть государству имущество, принадлежащее бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, связанную с предпринимателями Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Иск подан в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В качестве ответчиков в нем фигурируют 14 человек и 20 компаний. В том числе бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

В прокуратуре настаивают, что группа компаний «Корпорация СТС» (бенефициарами ее являются Бобров и Биков) монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах. При этом сами бизнесмены живут в Австрии, гражданство которой получили в 2007 году.

«Получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных государственных структур, в том числе с бывшим председателем правления корпорации РАО «ЕЭС» Чубайсом, советником которого с мая 2003 года по июнь 2005 года являлся Биков», – цитирует РИА «Новости» документ.

Именно их связи, считают в Генпрокуратуре, позволили бизнесменам установить контроль над принадлежавшим государству предприятием «Облкоммунэнерго», на базе которого появилась потом «Корпорация СТС».

Отметим, что ООО «Корпорация СТС» является одним из учредителей совместного предприятия АО «УСТЭК-Челябинск» ( второй учредитель – «Форвард Энерго», образованное на базе челябинской «дочки» финской компании «Фортум» после того, как она перешла в управление Росимущества). «УСТЭК-Челябинск» обеспечивает поставку тепловой энергии в качестве Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне 01 Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

