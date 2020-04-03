В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом

Во Владивостоке в краевой клинической больнице №2 в пятницу, 3 апреля, скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Жертвой стал 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией.

Пациент поступил в инфекционное отделение 29 марта и с первого дня находился в палате интенсивной терапии. В больнице отметили, что больной «наблюдался врачом реаниматологом, ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь».

«Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, болезнь оказалась сильнее», – заявил глава региона и выразил соболезнования семье умершего. Кожемяко призвал жителей региона соблюдать все меры предосторожности и находиться дома.

По состоянию на 3 апреля в Приморском крае зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них два человека вылечены и выписаны.

Добавим, что вечером 2 апреля стало известно о смерти в московском госпитале в Коммунарке 39-летнего мужчины с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. По данным столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19, пациент три дня находился на искусственной вентиляции легких, у него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний. Главврач клиники Денис Проценко уточнил, что мужчина с ожирением и артериальной гипертензией скончался от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома.

С учетом этих двух летальных случаев общее количество смертей от коронавируса в России выросло до 32.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 03.04.20

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