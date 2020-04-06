В Лондоне озвучили новую версию появления COVID-19

Британские спецслужбы располагают информацией о том, что коронавирус нового типа мог возникнуть в результате экспериментов китайских ученых. Распространение смертоносной инфекции стало возможным из-за пренебрежения техникой безопасности. Об этом сообщает Daily Mail.

Об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний, изданию рассказал член комитета по чрезвычайным ситуациям Великобритании. Впрочем, официальный Лондон придерживается основной версии появления вируса – передачи от зараженных животных на продовольственном рынке.

Газета приводит слова американского эксперта по биобезопасности, профессора Ричарда Эбрайта, который утверждает, что в китайской лаборатории не придерживались техники безопасности. По его словам, уровень защиты должен быть не ниже «4», а эксперты якобы использовали класс «2». «Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», – подчеркивает Эбрайт.

Напомним, ранее китайские власти предположили, что инфекцию в страну завезли американские военные. Однако президент США Дональд Трамп эти обвинения отверг.

Лондон, Зоя Осколкова

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