В Белоруссии 15 россиян госпитализированы с коронавирусом

В Белоруссии коронавирусную инфекцию выявили у 15 граждан России. Все заболевшие – строители Белорусской АЭС. Никаких симптомов у инфицированных нет. Об этом сообщил заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Руфкин.

15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Островце, сообщает газета «Гродненская правда». В настоящий момент заболевшие изолированы и госпитализированы в инфекционные отделения местных больниц.

По словам Руфкина, температуры и других проявлений респираторного заболевания у инфицированных россиян нет. Проводится эпидрасследование, в ходе которого устанавливается круг контактов: с кем общались пациенты и как долго.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил правительству страны отставкой. На такую меру он готов в случае возникновения дефицита средств индивидуальной защиты у медиков на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Минск, Зоя Осколкова

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