В Бразилии умер зараженный COVID-19 младенец

В Бразилии скончался малыш, родившийся всего четыре дня назад. У ребенка диагностировали коронавирус нового типа. Пока неизвестно, заразился он до рождения или после. Его мать ожидает результатов своих анализов.

Как сообщает портал Globo1, смерть младенца зарегистрировали в городе Натал штат Риу-Гранди-ду-Норти. Ребенок родился недоношенным, его поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью. Тест на COVID-19 оказался положительным. Спустя четыре дня, несмотря на усилия врачей малыш умер.

Его мать в настоящее время помещена карантин. Пока неизвестно, больна ли она коронавирусной инфекцией. У женщины есть несколько хронических заболеваний, среди них гипертония, сахарный диабет и ожирение.

Несколько дней назад в бразильском штате Сеара умер трехмесячный ребенок, у которого диагностировали коронавирус.

По последним данным, в Бразилии выявлено 15 927 случаев заражения коронавирусом. Скончались 800 человек.

Бразилиа, Зоя Осколкова

Бразилиа. Другие новости 09.04.20

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