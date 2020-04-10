У умершего от COVID-19 россиянина нашли два штамма коронавируса

Один из двух умерших от последствий коронавирусной инфекции жителей Иркутской области был инфицирован сразу двумя штаммами коронавируса нового типа. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. По ее словам, заболевание у него протекало в крайне тяжелой форме.

Погибший 62-летний мужчина был первой жертвой COVID-19 в регионе. Иркутянин подхватил коронавирусную инфекцию после контакта сразу с двумя зараженными – один из них прилетел из-за границы, другой прибыл из Бурятии, сообщает издание «Тайга.инфо» со ссылкой на чиновницу.

По последним данным регионального операштаба по борьбе с коронавирусом, в Иркутской области подтверждено 22 случая заражения, два пациента скончались. Еще у 20 человек подозревают COVID-19.

Всего на утро пятницы в регионах Сибири коронавирус выявлен у 209 человек, по всей России – у 10131.

Иркутск, Наталья Петрова

Иркутск. Другие новости 10.04.20

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