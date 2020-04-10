Вернувшаяся из отпуска медсестра заразила 34 человека в Ульяновской области

Жительница Ульяновской области, работающая медицинской сестрой, вернулась из-за границы и не стала соблюдать карантин. В результате она заразила коронавирусом 34 человека. Все случаи заболевания зарегистрированы за последние сутки.

Как сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе, сотрудница Карсунской районной больницы вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов 10 марта, 13-го она приступила к своим рабочим обязанностям. Женщина скрыла от руководства тот факт, что была за границей.

Позже у медсестры выявили COVID-19, 9 апреля она выздоровела. За последние сутки коронавирус обнаружили у 34 жителей Ульяновской области, установлено, что все они контактировали с переболевшей медсестрой.

В настоящее время в регионе 40 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, два человека выздоровели.

Ульяновск, Зоя Осколкова

Ульяновск. Другие новости 10.04.20

В ЯНАО число больных COVID-19 резко увеличилось, один заболевший в крайне тяжелом состоянии. / «В правительство РФ. Мэр безнадежен»: заразившийся коронавирусом депутат потребовал открыть закрытую «по оптимизации» больницу. / Жительница Воронежа проникла к больному коронавирусом отцу, а потом сбежала. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»