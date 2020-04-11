российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 апреля 2020, 16:12 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

США бьют антирекорды по смертности от коронавируса: число заболевших превысило полмиллиона человек

В США побит антирекорд по смертности от коронавируса. По данным университета Хопкинса, за минувшие сутки от болезни скончалось 2108 человек.

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Штатах уже превысило полмиллиона и составляет 501 тысячу 615 человек. К настоящему моменту в США умерли 18 637 человек, из них почти 6 тысяч – в Нью-Йорке.

По последним данным, общее число заболевших в мире достигло 1 млн 704 тысячи 565 человек, погибло 103 тысячи 257 человек. Таким образом, смертность от коронавируса в мире сейчас составляет 6,05%.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в России подтверждено 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах. Всего в России зарегистрировано 13 584 инфицированных в 82 регионах. За весь период подтверждено 106 летальных исходов – смертность в России пока не превышает 0,7%.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 11.04.20

Коронавирус постоянно мутирует – «китайский» отличается от «европейского», а США получили «наследство» от ящериц. / Перезагрузка коронавирусом: объявленная пандемия рушит мировую систему. / Турция объявила комендантский час до понедельника. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Перезагрузка коронавирусом: объявленная пандемия рушит мировую систему

В Свердловской области подтверждены 13 новых случаев коронавируса

Плюс 1667: число заболевших коронавирусом в России превысило 13,5 тысячи

«Это все влияние Козерога»: астролог назвала причины появления коронавируса и даты «конца»

В Югре не зафиксировано новых случаев коронавирусной инфекции

Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько россиян имеют иммунитет к коронавирусу

В Екатеринбурге госпитализировали пассажиров поезда из Санкт-Петербурга

В Коми сменили главу минздрава

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая, США,