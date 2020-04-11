США бьют антирекорды по смертности от коронавируса: число заболевших превысило полмиллиона человек

В США побит антирекорд по смертности от коронавируса. По данным университета Хопкинса, за минувшие сутки от болезни скончалось 2108 человек.

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Штатах уже превысило полмиллиона и составляет 501 тысячу 615 человек. К настоящему моменту в США умерли 18 637 человек, из них почти 6 тысяч – в Нью-Йорке.

По последним данным, общее число заболевших в мире достигло 1 млн 704 тысячи 565 человек, погибло 103 тысячи 257 человек. Таким образом, смертность от коронавируса в мире сейчас составляет 6,05%.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в России подтверждено 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах. Всего в России зарегистрировано 13 584 инфицированных в 82 регионах. За весь период подтверждено 106 летальных исходов – смертность в России пока не превышает 0,7%.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 11.04.20

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