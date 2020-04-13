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Понедельник, 13 апреля 2020, 12:05 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В Китае спрогнозировали вторую вспышку коронавируса

Фото: Синьхуа

Вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией ожидается в ноябре 2020 года. Такой прогноз дал глава инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун, возглавляющий экспертную группу по лечению COVID-19.

По его словам, математическое моделирование показывает, что полной победы над коронавирусом к лету ожидать не стоит, передает CNN. «Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», – сказал Чжан.

Следующая вспышка будет не настолько смертоносной, как первая, утверждает инфекционист. Наибольшие сложности возникнут у африканских и южноамериканских государств из-за слаборазвитой медицины, считает Чжан.

Ранее главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране. По его мнению, существует риск завоза инфекции из-за границы. При этом масштаб заражения будет небольшим, так как в КНР введены очень жесткие профилактические меры.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,85 млн, более 114 тысяч скончались, вылечились 2,8 млн.

Пекин, Зоя Осколкова

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