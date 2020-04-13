Киево-Печерскую лавру закрыли из-за заражения коронавирусом более 90 монахов

Киево-Печерскую лавру, которая относится к Русской православной церкви (РПЦ), закрыли на карантин, после обнаружения у более чем 90 служителей монастыря коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНИАН.

Соблюдение карантина будут контролировать правоохранительные органы, подчеркнул мэр украинской столицы. Первое тестирование на коронавирус состоялось 4 апреля, однако о результатах пресс-служба Лавры ничего не сообщала. Позднее выяснилось, что заболел настоятель монастыря Павел, который выступал с критикой в адрес властей Украины за призывы ограничить религиозные обряды на фоне мер по противодействию распространению коронавируса, писала «Религиозная правда».

«В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников», – говорилось в сообщении пресс-службы.

12 апреля пресс-служба лавры сообщила, что скончался один из насельников монастыря, архимандрит Нектарий. Издание Zaxid утверждало, что причиной смерти стал коронавирус.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 13.04.20

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