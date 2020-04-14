Новый тип коронавируса оказался в десять раз смертоноснее свиного гриппа

Коронавирусная инфекция оказалась в десять раз более смертоносной, чем свиной грипп, вспышку которого человечество пережило десять лет назад. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он добавил, что полностью справиться с пандемией может только вакцина.

«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен – в 10 раз смертельнее пандемии гриппа 2009 года. Мы знаем, что раннее выявление, тестирование, изоляция и отслеживание каждого контакта необходимы для прекращения передачи [инфекции]», – сообщил глава ВОЗ во время пресс-конференции в штаб-квартире организации.

В период пандемии свиного гриппа с января 2009 года по август 2010 года было зафиксировано более 1,6 млн случаев заболевания, умерли более 18 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом уже превысило 1,9 млн, жертвами инфекции стали около 120 тысяч человек.

По мнению Гебрейсуса, добиться полного прерывания передачи коронавируса можно только с помощью эффективной вакцины. Он уточнил, что разработка препарата для прививок необходима из-за риска повторной активизации COVID-19.

Глава ВОЗ также призвал страны не торопиться снимать ограничительные меры, введенные в связи с пандемией, так как вирус распространяется «быстрее, чем замедляется». Власти должны удостовериться в том, что держат под контролем ситуацию с заболеваемостью и передачей инфекции от человека к человеку, а также в том, что система здравоохранения справится с вероятной опасностью завозных случаев.

Необходимо минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также ввести превентивные меры относительно мест общего пользования, в том числе рабочих мест и школ, подчеркнул Гебрейсус.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 14.04.20

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