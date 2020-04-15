На Колыме у 15 старателей артели выявили коронавирус

У 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По его словам, в регионе введены дополнительные меры безопасности для приезжающих работать вахтовиков. Их осматривают в аэропорту, затем они пребывают две недели в обсерваторе или в гостинице в Магадане и только потом выходят на работу, передает РИА «Новости».

Под подозрением на инфекцию находились девять старателей, затем диагноз подтвердился у 15 человек. Один пациент получает кислородную поддержку, еще двум с помощью компьютерной томографии диагностировали воспаления.

Крайне важно, чтобы старатели поправились и скорее вернулись к работе, потому что основа экономики региона – это золотодобыча, подчеркнул губернатор. Ранее Носов поручил выделить дополнительно 10 млн рублей для подготовки к распространению в регионе коронавируса.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 15.04.20

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