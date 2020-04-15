В общежитии в Ленинградской области коронавирусом заразились 35 человек

В деревне Новосергиевка в Ленинградской области у 35 жильцов одного общежития обнаружили коронавирус Covid-19. Б связи с этим было принято решение развернуть в деревне полевой госпиталь, рассчитанный на 88 коек.

Все заболевшие будут получать трехразовое питание, организована стирка белья с предварительной его дезинфекцией. Все помещения общежития и прилегающа территория были обработаны.

«Палаточный госпиталь в Новосергиевке – аэромобильный бытовой комплекс: отапливаемый надувной каркас который позволяет сохранять тепло, с душами, туалетами, мебелью», рассказали в пресс-службе администрации области.

По данным RT, в общежитии проживали преимущественно трудовые мигранты, которые приехали в регион на заработки.

По последним данным, в Санкт-Петербурге и области коронавирусом заразились 989 человек, четверо скончались, 83 пациента выздоровели.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.04.20

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