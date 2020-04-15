В общежитии в Ленинградской области коронавирусом заразились 35 человек

В деревне Новосергиевка в Ленинградской области у 35 жильцов одного общежития обнаружили коронавирус Covid-19. Б связи с этим было принято решение развернуть в деревне полевой госпиталь, рассчитанный на 88 коек.
Все заболевшие будут получать трехразовое питание, организована стирка белья с предварительной его дезинфекцией. Все помещения общежития и прилегающа территория были обработаны.
«Палаточный госпиталь в Новосергиевке – аэромобильный бытовой комплекс: отапливаемый надувной каркас который позволяет сохранять тепло, с душами, туалетами, мебелью», рассказали в пресс-службе администрации области.
По данным RT, в общежитии проживали преимущественно трудовые мигранты, которые приехали в регион на заработки.
По последним данным, в Санкт-Петербурге и области коронавирусом заразились 989 человек, четверо скончались, 83 пациента выздоровели.
Санкт-Петербург, Иван Гридин
Санкт-Петербург. Другие новости 15.04.20
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