Мурманские власти хотят надеть на больных Covid-19 электронные браслеты

Власти Мурманской области решили надевать на заразившихся коронавирусной инфекцией больных электронные браслеты. Речь идет только о тех пациентах, кто будет проходить лечение на дому. В правительстве региона отметили, что это позволит спасти их от уголовной ответственности.

Для осуществления этих планов из регионального бюджета будет выделено 1,479 млн рублей. Они пойдут на закупку технических средств, которые позволят отслеживать местоположение больных Covid-19, проходящих лечение на дому, следует из постановления опубликованого на портале регионального правительства.

Отчитаться об использовании средств министерство цифрового развития области должно до 1 декабря 2020 года.

По словам областного министра информполитики Александры Кондауровой, что при лечении людей с легкой формой Covid-19 на дому должна быть полная уверенность в соблюдении ими строгих карантинных мер. «Перестроиться на новый режим жизни непросто, и человек может непреднамеренно выйти из дома, рискуя быть привлеченным в том числе и к уголовной ответственности», – приводит ее слова РБК.

Она также отметила, что заразившийся человек будет поставлен перед выбором: надеть браслет и сидеть дома или быть госпитализированным и проходить лечение под постоянным наблюдением врачей.

По мнению главы Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерия Фадеева, инициативу мурманских властей следует подвергнуть юридической экспертизе, так как с этической точки зрения она выглядит некрасиво. «Все-таки изоляция, тем более самоизоляция, это не домашний арест. Тут можно далеко зайти», – цитирует его РИА «Новости».

За прошлые сутки число заболевших в Мурманской области удвоилось, достигнув 265. Выздоровели 14 пациентов, один человек скончался. Очаг массового заражения был выявлен в селе Белокаменка, где идет возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС, Кольская верфь).

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 15.04.20

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