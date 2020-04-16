Иммунолог назвала риски от Covid-19 для аллергиков

Если распространение коронавирусной инфекции не прекратится к началу июня, тополиный пух может значительно поспособствовать росту числа заболевших. Такое мнение озвучила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Особенно тяжелая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», – сказала она в эфире НСН.

Надежда Логина напомнила аллергикам, что они находятся в зоне риска по заболеваемости Covid-19, особенно в сезон массового цветения растений. Она пояснила, что аллергики должны соблюдать все меры предосторожности, так как на раздраженных слизистых вирусу проще укорениться.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.04.20

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