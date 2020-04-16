российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 апреля 2020, 14:11 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Дагестане от COVID-19 скончалась беременная женщина

В Дагестане умерли три пациента с коронавирусной инфекцией. Среди них была беременная женщина. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

15 апреля 27-летнюю женщину доставили из Хасавюрта в республиканскую инфекционную больницу в Махачкале на вертолете.

Пациентка была в тяжелом состоянии, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось, она скончалась в ночь на 16 апреля.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 16.04.20

России не удастся победить коронавирус быстро – прогноз врача-инфекциониста. / «Это никакая не пневмония»: патологоанатом рассказал о коронавирусе. / Украинская армия потеряла две с половиной роты в войне с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

«Это никакая не пневмония»: патологоанатом рассказал о коронавирусе

В США одобрили производство аппаратов ИВЛ по цене в 25 раз ниже существующих аналогов

Иммунолог назвала риски от Covid-19 для аллергиков

Возможно изменение динамики: число новых больных коронавирусом в Москве уменьшилось

Число заболевших Covid-19 в России приблизилось к 28 тысячам

Главный эпидемиолог Минздрава РФ назвал сроки «перелома» по коронавирусу в Москве

Аналитики НРА подсчитали годовой ущерб России от коронавируса

Министр Цветков: большинство врачей заразились коронавирусом за рубежом или от больных родственников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,