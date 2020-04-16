В Дагестане от COVID-19 скончалась беременная женщина

В Дагестане умерли три пациента с коронавирусной инфекцией. Среди них была беременная женщина. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

15 апреля 27-летнюю женщину доставили из Хасавюрта в республиканскую инфекционную больницу в Махачкале на вертолете.

Пациентка была в тяжелом состоянии, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось, она скончалась в ночь на 16 апреля.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 16.04.20

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