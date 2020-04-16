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Четверг, 16 апреля 2020, 14:33 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Власти Японии ввели режим ЧС на всей территории страны

Фото: Reuters

Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции.

«Минимизация передвижений людей во время длительных выходных – неотложная задача», – заявил министр на заседании консультационного совета по ЧС в связи с коронавирусом. ЧС будет действовать до 6 мая.

Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена лишь в ряде префектур – на территории Токио, Осаки, Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хеге и Фукуоке. Расширение режима позволит муниципалитетам требовать закрытия школ и ряда других заведений.

По последним данным, в Японии COVID-19 диагностировали у 8626 человек, 178 заболевших скончались.

Токио, Зоя Осколкова

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