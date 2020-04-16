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Четверг, 16 апреля 2020, 15:12 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Самоизоляцию в Башкирии продлили до лета

Власти Башкирии приняли решение продлить на территории региона режим самоизоляции до конца мая. Такое объявление на совещании в правительстве региона сделал глава республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».

По мнению главы региона, эти меры непопулярные, но необходимые. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 16 апреля, в Башкирии насчитывается 191 заболевший Covid-19, пятеро умерли, девять пациентов выздоровели.

Уфа, Иван Гридин

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Поволжье, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,