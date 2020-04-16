В Индии из-за больного коронавирусом курьера в карантин попали 72 семьи

В Дели коронавирусную инфекцию выявили у 19-летнего доставщика пиццы. В результате в карантин поместили 17 его коллег и 72 семьи, которые воспользовались услугами пиццерии.

Как сообщает NDTV, курьер утверждает, что не был за границей. Вероятно, он заразился от больного коронавирусом человека, которому доставлял заказ.

72 семьи и 17 курьеров находятся под медицинским наблюдением, как контактировавшие с больным COVID-19 доставщиком. Ресторан, где работал молодой человек, закрыли на 14 дней.

По последним данным, в Индии выявлено 12 456 случаев заражения коронавирусом. 423 человека скончались.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 16.04.20

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