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Пятница, 17 апреля 2020, 09:03 мск

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Ученые установили точную температуру гибели коронавируса

Французские ученые провели эксперимент с коронавирусом нового типа и определили точную температуру его уничтожения. Она оказалась выше, чем применяемая по стандартному протоколу дезактивации вируса в лабораториях.

Исследование проводила группа ученых из Университета Прованса. Результаты экспериментов опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv. Специалисты взяли клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса от пациента из Германии.

В первой пробирке был материал в стерильных условиях, во второй помимо инфицированных клеток находились белки животного происхождения. Таким образом имитировались условия реальной жизни, где вирус размножается в нестерильной среде.

В первом случае нагрев до 60 градусов в течение часа дезактивировал патоген. Отмечается, что часовой нагрев до 60 градусов является стандартным протоколом дезактивации вируса, применяемым в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов.

Тот же эксперимент со второй пробиркой показал, что штаммы вируса сохранили способность размножаться до такой степени, чтобы проникнуть в человеческий организм. Полностью уничтожить инфекцию удалось только после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Авторы исследования отмечают, что результаты экспериментов должны повлиять на выбор наиболее подходящего протокола дезактивации вируса, используемого в лабораториях. Это поможет предотвратить заражение медперсонала, напрямую работающего с образцами коронавируса.

Париж, Зоя Осколкова

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