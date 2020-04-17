Власти посулили петербуржцам перемещение по пропускам к понедельнику

Власти Санкт-Петербурга считают необходимым вслед за Москвой ввести режим специальных пропусков для регулирования передвижений граждан по городу. Причина столь решительных мер – халатное отношение горожан к режиму самоизоляции на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа, пишет «Фонтанка».

Издание отмечает, что в заседании правительства, в ходе которого было принято решение, приняли участие четыре вице-губернатора Северной столицы. При этом правительство взяло три дня, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Представитель правительства заявил петербургскому изданию, что решение будет принято к началу следующей недели: «Если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна».

Предполагается, что контроль за передвижениями жителей будет идти за счет учета поездок на метро, личном авто и такси. На наземном транспорте пока контроля не будет.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 17.04.20

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