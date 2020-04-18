Нобелевский лауреат: коронавирус является гибридом с ВИЧ

Французский вирусолог Люк Монтанье утверждает, что коронавирус нового типа имеет искусственное происхождение. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNEws.

Монтанье получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ в 2008 году. По его мнению, с коронавирусом проводили какие-то манипуляции. В частности, в COVID-19 был добавлены частицы ВИЧ.

«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов», – считает вирусолог. При этом ученый никого не обвиняет и не знает, кто мог «собрать» новый вирус. «Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», – предположил Монтанье.

По последним данным, коронавирусом нового типа в мире заразились более 2,24 миллиона человек. От COVID-19 скончались более 154 тысяч.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 18.04.20

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