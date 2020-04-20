Ожирение повышает риск смерти от Covid-19

Ученые выяснили, что ожирение повышает риск развития тяжелых форм Covid-19. Об этом говорится в результатах исследования специалистов Объединенных Арабских Эмиратов и Канады, опубликованных на bioRxiv.

Медики провели эксперименты с участием двух групп мышей. Грызуны из первой группы имели нормальный вес, из второй – страдали ожирением. Выяснилось, что лишний вес способствует выработке рецепторов, которые коронавирус использует для проникновения в клетки легких.

«Результаты показали, что уровень выработки белка ACE2 был значительно выше у мышей, которые страдали от ожирения, причем эти изменения проявлялись в основном в тканях легких. Это объясняет то, почему ожирение повышает риск развития тяжелых форм Covid-19», – говорится в публикации.

И коронавирус и ожирение имеют общие пути развития, связанные с нарушением регуляции липидного обмен. Патоген оказывает существенное влияние на гены, связанные с лептином, работа которого нарушается при развитии ожирения. По мнению ученых, диабет и повышенный холестерин также способствуют более тяжелому течению заболевания коронавирусом.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 20.04.20

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