Лукашенко приказал победить коронавирус за месяц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минздраву справиться с эпидемией коронавируса за один месяц. По словам белорусских врачей, им дали неофициальное распоряжение указывать другие причины смерти у больных Covid-19.

Главный государственный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова заявила, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике должна стабилизироваться в ближайшее время. Не исключено даже снижение заболеваемости в ближайшие три-четыре недели, передает РИА «Новости».

Тем временем, телеграм-канал «неДума» сообщил со ссылкой на белорусских врачей, что медики получили неофициальные распоряжения указывать причиной смерти у зараженных (или подозреваемых на Covid-19) пациентов «полиорганную недостаточность», «внебольничную пневмонию» и хронические заболевания (диабет, бронхиальная астма, бронхит, цирроз печени, онкология, и т.п.).

Ранее Лукашенко не признал распространение коронавирусной инфекции опасностью для здоровья, а применяемые для сдерживания вируса меры, по его мнению, являются «психозом. Несмотря на это, республика запросила у России и Евросоюза техническую, медицинскую и финансовую помощь для борьбы с эпидемией.

Минздрав Белоруссии перестал выдавать актуальную статистику по заболевшим Covid-19. В воскресенье пресс-служба ведомства сообщила, что на 17 апреля число инфицированных достигло 4779, 47 человек скончались. Ни за выходные, ни в понедельник Минск новой информации не предоставил.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 20.04.20

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