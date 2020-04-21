Жители США подали в суд на ВОЗ

Несколько жителей пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Истцы утверждают, что ВОЗ несвоевременно объявила пандемию коронавируса, а также не скоординировала действия Китая и других стран.

Иск был подан тремя жителями округа Вестчестер, передает Reuters. Они обвинили ВОЗ в неспособности быстро объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку, а также предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира.

Кроме того, истцы считают, что ВОЗ вступила в сговор с властями КНР с целью скрыть реальную ситуацию с распространением коронавируса.

По словам юристов, вероятнее всего иск будет отклонен, так как законодательство США предоставляет ВОЗ «функциональный иммунитет» от таких случаев. К тому же в жалобе нет оценки ущерба каждого отдельного истца, указывает профессор международного права в Университете Калифорнии Шимен Кейтнер.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была объявлена в КНР в конце декабря. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с распространением инфекции пандемией только 11 марта. В настоящее время Covid-19 заболели около 2,5 млн человек по всему миру, более 170 тысяч скончались. 787 тысяч случаев заболевания коронавирусом выявили в США, наибольшее число инфицированных проживает в Нью-Йорке.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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