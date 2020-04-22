Американский штат подал в суд на Китай из-за пандемии

Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмит подл иск в суд на Китай. Страну обвинили в пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hill.

В заявлении прокурора говорится, что китайские власти скрыли информацию от других государств об опасности и заразности коронавируса. Шмитт утверждает, что тех, кто говорил о быстром распространении болезни в КНР, заставили замолчать, тем самым позволив миллионам людей вступить в контакт с инфекцией. «Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия», – заявил американский прокурор.

В иске говорится, что власти Китая не пытались сдержать начало пандемии, в частности, 1 января из Уханя, где произошла вспышка коронавируса, в другие города выехало 175 тысяч человек.

Обвинение выдвинуто в адрес правительства КНР, Коммунистической партии Китая и ряда других официальных лиц и государственных институтов. Отмечается, что китайские власти должны возместить ущерб, нанесенный пандемией. Точная сумма компенсации в документе не называется.

Ранее несколько жителей пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Истцы утверждают, что ВОЗ несвоевременно объявила пандемию коронавируса, а также не скоординировала действия Китая и других стран.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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