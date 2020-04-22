Китай назвал иск США сутяжничеством

В Китае прокомментировали иск с обвинениями в пандемии, поданный прокурором американского штата Миссури. По словам официального представителя Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуана, это является чистой воды сутяжничеством.

Иск лишен каких-либо фактологических и юридических доказательств, передает РИА «Новости». «Эти так называемые судебные процессы – чистой воды сутяжническое дело, недобросовестно возбужденный акт с целью досадить», – заявил китайский дипломат. Он призвал США направить усилия на борьбу с коронавирусом и отказаться от подобной судебной практики в будущем.

«В соответствии с принципом равноправия суверенитета, принятого в международном праве, у правительства Китая на всех уровнях есть суверенитет принимать различные меры по профилактике эпидемии, они не находятся под юрисдикцией американского суда», – добавил Гэн Шуан.

Ранее генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмит заявил, что китайские власти скрыли информацию от других государств об опасности и заразности коронавируса. Тех, кто говорил о быстром распространении болезни в КНР, заставили замолчать, тем самым позволив миллионам людей вступить в контакт с инфекцией. «Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия», – подчеркнул американский прокурор.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 22.04.20

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