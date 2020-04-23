Китайские власти закрыли Харбин из-за вспышки Covid-19

Китайские власти закрыли въезд в Харбин из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. По данным Kyodo, местным жителям запрещено покидать свои дома без QR-кода, который является свидетельством, что человек здоров, а также без медицинской маски или респиратора.

Харбин – столица самой северной провинции КНР Хэйлунцзян, которая граничит с Приморьем, Еврейской автономной областью и Амурской областью. В Харбине проживает порядка 10 млн человек. Хэйлунцзян стала эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае – за последние десять дней там подтвердили 57 случаев инфицирования.

В российском генконсульстве в Харбине сообщили, что из-за вспышки Covid-19 Было принято решение об отмене ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарки. Ее решили перенести на июнь 2021 года. Ранее власти Харбина ввели для всех прибывающих из-за границы граждан 28-дневный карантин.

С начала вспышки Covid-19 в Китае выявлено 82 798 случаев заражения, из них 1616 – ввозные из-за рубежа. Скончались 4632 человека. За сутки в КНР зарегистрировали 10 новых случаев заболевания. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, страна находится на девятом месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 23.04.20

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