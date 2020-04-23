Все врачи отделения НМИЦ им. Р.Р. Вредена в Петербурге заразились Covid-19

В Санкт-Петербурге все врачи отделения нейроортопедии с костной онкологией НМИЦ им. Р.Р. Вредена заразились коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. Об этом рассказал заведующий отделением Дмитрий Пташников в своем Instagram. «Болеют все сотрудники», – констатировал он.

У 9 из 10 подтверждена пневмония. Также пневмония подтверждена у 12 пациентов. «Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары. Мы закрыты в одном помещении с больными, внутренних шлюзов нам не организовать, шлюзы работают только на выход», – рассказал Дмитрий Пташников, добавив, что он тоже заразился коронавирусной инфекцией.

«Позитив здесь в общем-то есть, потому что лучше переболеть, находясь на карантине здесь, чем не заболеть здесь, а потом выйти на свободу и по иронии судьбы пролежать еще заболевшим дома», – отметил врач.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медработников диагнозом «коронавирус».

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 23.04.20

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