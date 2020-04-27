У 76 человек в Серафимо-Дивеевском монастыре выявили Covid-19

Коронавирусная инфекция нового типа была подтверждена у 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, сейчас ситуацией занимаются специалисты Миндрава и Роспотребнадзора. Они пытаются локализовать вспышку Covid-19. Специалисты Нижегородской инфекционной больницы №9 проводят во всех помещениях Серафимо-Дивеевского монастыря дезинфекцию.

Министерство здравоохранения Нижегородской области и управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оказывают поддержку медицинским специалистам, которые сейчас работают в Дивееве, и контролирует вместе с районным штабом ситуацию, чтобы не допустить распространения болезни в самом селе, где на данный момент зарегистрирован один случай. Наша задача – как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый», – сказал губернатор Нижегородской области.

Напомним, 12 апреля были опубликованы кадры службы в монастыре в Дивееве, которая проходила несмотря на введенный режим самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции. Во время службы в монастыре находилось несколько десятков человек. В результате село закрыли на карантин.

Как отметил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, в регионе зафиксирован 9-й летальный случай. На сегодняшний день в Нижегородской области выявлено 3 022 заразившихся коронавирусом человека.

Как писал «Новый День» крупная вспышка коронавирусной инфекции ранее была выявлена в Киево-Печерской лавре. Там заразились все священники. Кроме того, заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры – всего около 150-200 человек. По итогам вспышки уже умерли три человека

Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В монастыре уже три недели действует карантин – его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. Через неделю, 12 апреля, был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.

Пандемия коронавируса. Другие новости 27.04.20

Половину жителей Петербурга назвали бессимптомными носителями коронавируса. / В Москве закрыли подпольное производство «лекарства от коронавируса». / В Зауралье выявлены новые случаи Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»