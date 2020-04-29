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Среда, 29 апреля 2020, 08:54 мск

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Власти Приморья ввели обязательный масочный режим

Жителей Приморского края с 30 апреля обязали носить в общественных местах медицинские маски, сообщает правительство региона. «С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко», – говорится в сообщении администрации края.

Жителей Приморья обязали быть в масках при посещении магазинов, социальных организаций, при поездках в такси и общественном транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Все организации, которые продолжают работать во время самоизоляции, обязаны измерять температуру у сотрудников и обеспечивать их средствами индивидуальной защиты, следить, чтобы они использовали антисептики, а дезинфекция помещений должна проводиться не реже, чем каждые два часа.

«Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникали вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов – в тяжелой форме», – отметил Олег Кожемяко.

В Приморье зафиксировано 347 случаев коронавирусной инфекции нового типа, выздоровели 36 человек, умерли трое, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению инфекции.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 29.04.20

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