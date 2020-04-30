Эксперт назвал регион России с лучшей ситуацией по коронавирусу

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что в Калининградской области сложилась самая благоприятная среди российских регионов ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом эксперт заявил в эфире канала «Россия-1».
«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», – сказал Абзалов. По его словам, ТЦ открывают в последнюю очередь при снятии карантинных мер.
Кроме того, для отказа от ограничений важно, какое количество населения региона заразилось и уже переболело коронавирусной инфекцией, а также заполняемость больниц, чтобы не допустить коллапса.
«В Москве сейчас ситуация достаточно сложная. В ближайшие недели этот вопрос будет решаться, а в Калининграде ситуация не такая сложная», – заключил Абзалов.
По последним данным, в России общее число заразившихся Covid-19 достигло 99 399 человек. Заболевшие выявлены во всех 85 регионах. Всего с начала пандемии в РФ от последствий коронавирусной инфекции умерли 972 человека. Вылечились – 10 286 пациентов.
Калининград, Зоя Осколкова
Калининград. Другие новости 30.04.20
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