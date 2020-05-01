В Петербурге коронавирус выявили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи

В Санкт-Петербурге с начала апреля диагноз «коронавирусная инфекция нового типа Covid-19» подтвержден у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников. Информация о том, что высшее руководство института заболело, не соответствует действительности», – цитирует РИА «Новости» слова представителя комитета.

Руководитель института Валерий Парфенов и главврач Антон Повзун продолжают работать, однако из-за острой нехватки медиков была снижена интенсивность приема пациентов. Больных направляются в другие медучреждения.

Отметим, что 30 апреля на сайте городского комитета по здравоохранению появилось объявление о приеме на работу врачей, среднего и младшего медицинского персонала. «Для работы с больными новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в городских стационарах идет дополнительный набор персонала: врачей-специалистов, прежде всего инфекционистов, пульмонологов и реаниматологов-анестезиологов, медицинских сестер, младшего медицинского персонала», – говорится в сообщении.

По данным на 30 апреля, в Санкт-Петербурге зафиксировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала вспышки Covid-19 в городе выявлено 4062 случаев заражения, умер 31 человек, выздоровели 779 человек.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 01.05.20

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