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Среда, 6 мая 2020, 07:23 мск

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Власти Приморья закрывают въезд в крупный город из-за Covid-19

Власти Приморья приняли решение ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа. На такие меры они пошли в связи с большим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что больше всего заболевших Covid-19 медики выявляют во Владивостоке и Находке. «С 8 мая будет частично ограничен въезд и выезд из Находкинского ГО. В этом муниципалитете прирост заболевших коронавирусом превышает средний показатель по краю. В городе уже дополнительно развернуто 40 коек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти вдвое превышают средние по краю показатели и составляют 16,4%. По словам главы управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, у сотрудников скорой помощи Находки расширяется круг контактов и заболевших, что свидетельствует о неблагоприятной ситуации. «Поэтому предполагаем, что заболеваемость будет увеличиваться», – сказала она.

Всего в Приморье выявлено 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек – в крайне тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 06.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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