Военные прибудут в Красноярский край для помощи в борьбе с коронавирусом

Минобороны РФ перебрасывает сводный отряд военнослужащих в Красноярский край. Военные окажут помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте министерства.

Поручение о переброске личного состава и спецтехники дали президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. В Северо-Енисейский район прибудут 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

В районе поселка Еруда будет развернут полевой лагерь на 1 тысячу койко-мест. Кроме того, из Кемеровской области и Алтайского края перебросили мобильный госпиталь на 100 койко-мест, мобильный отряд РХБ защиты и подразделения обеспечения из состава 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Военные проведут комплекс дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях локализации вспышки коронавирусной инфекции и недопущения ее распространения, добавили в Минобороны.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 18.05.20

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