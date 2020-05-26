Ученые нашли способ восстановить пораженные Covid-19 легкие

Шведские исследователи нашли метод восстановления пораженных альвеолярных пузырьков (структурная основа легких), которые возникают при тяжелом течении коронавирусной инфекции нового типа, пишут «Известия».

Издание отмечает, что специалисты Академического госпиталя Упсальского университета применили для лечения мезенхимальные стромальные клетки, которые обладают возможностью управлять деятельностью иммунной системы. Этот важный материал ученые смогли выделить из костного мозга доноров. По мнению ученых, такой метод позволяет предотвращать цитокиновый шторм, не ослабляя организм пациента.

«После введения мезенхимальных стромальных клеток из костного мозга здорового донора наблюдалось улучшение насыщения крови кислородом и снижение экспрессии маркеров воспаления», – отметил доцент кафедры хирургических наук Академического госпиталя Сергей Родин.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 26.05.20

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