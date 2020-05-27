российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 мая 2020, 08:52 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Власти Дагестана готовятся снять коронавирусные ограничения

Фото: пресс-служба Кремля

Власти Дагестана планируют смягчить ограничения, введенные на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа, так как в республике произошел «перелом» с заболеваемостью. Об этом рассказал глава региона Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24».

«Люди себя чувствуют уверенно, понимают, что перелом произошел. Сегодня мы понимаем, что происходит, контролируем ситуацию», – сказал Васильев. Он попросили вынести вопрос на селекторное совещание штаба по борьбе с распространением инфекции, которое запланировано на четверг. Он допустил, что в ходе заседания будет принято решение о смягчении карантинных мер.

По словам Васильева в регионе наблюдается позитивная динамика по снижению числа заболевших Covid-19. Он отметил, что за сутки в регионе было выявлено 89 заболевших коронавирусом и 456 выздоровевших. «То есть усилия врачей и специалистов не проходят даром», – отметил он.

Как отметил глава республиканского отделения Роспотребнадзора Николай Павлов, ситуация с заражаемостью на этой неделе в ряде районов стала стабильной и наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости внебольничной пневмонией на 30%.

Отметим, что Дагестан входит в пятерку регионов России по уровню заболеваемости Covid-19. Так, по данным на 26 мая в республике было выявлено 4294 случая заражения. Кроме того, республика оказалась на пятом месте в России по уровню смертности. Инфекция и вызванные ей осложнения унесли жизни 118 человек.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 27.05.20

Проститутки в США измеряют клиентам температуру и переходят на удаленку. / В Адыгее чиновник попал под уголовку за массовое заражение коронавирусом на похоронах. / Ученые нашли способ восстановить пораженные Covid-19 легкие. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Академик назвал причину набора веса на самоизоляции

Гремучая смесь алкоголя и COVID-19: в России выросла смертность среди трудоспособного населения

В Москве от коронавируса умер первый министр топлива и энергетики России

В Москве за сутки COVID-19 заболели более 2,8 тысячи горожан

Безработица в Швеции указала на ошибку властей в отношении коронавируса

На Сахалине, Курилах и в Приморье смягчают коронавирусные ограничения

Новосибирские вирусологи рассказали о сроках появления вакцины от Covid-19

Волна агрессии захлестнет Россию: психолог предупредил о росте преступности и конфликтов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,