Власти Дагестана готовятся снять коронавирусные ограничения

Власти Дагестана планируют смягчить ограничения, введенные на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа, так как в республике произошел «перелом» с заболеваемостью. Об этом рассказал глава региона Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24».

«Люди себя чувствуют уверенно, понимают, что перелом произошел. Сегодня мы понимаем, что происходит, контролируем ситуацию», – сказал Васильев. Он попросили вынести вопрос на селекторное совещание штаба по борьбе с распространением инфекции, которое запланировано на четверг. Он допустил, что в ходе заседания будет принято решение о смягчении карантинных мер.

По словам Васильева в регионе наблюдается позитивная динамика по снижению числа заболевших Covid-19. Он отметил, что за сутки в регионе было выявлено 89 заболевших коронавирусом и 456 выздоровевших. «То есть усилия врачей и специалистов не проходят даром», – отметил он.

Как отметил глава республиканского отделения Роспотребнадзора Николай Павлов, ситуация с заражаемостью на этой неделе в ряде районов стала стабильной и наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости внебольничной пневмонией на 30%.

Отметим, что Дагестан входит в пятерку регионов России по уровню заболеваемости Covid-19. Так, по данным на 26 мая в республике было выявлено 4294 случая заражения. Кроме того, республика оказалась на пятом месте в России по уровню смертности. Инфекция и вызванные ей осложнения унесли жизни 118 человек.

Махачкала, Иван Гридин

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