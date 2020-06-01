Эпидемиолог объяснил причины низкой смертности от Covid-19 среди азиатов

Врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник властей Японии Кэнтаро Ивата объяснил, почему смертность от Covid-19 в его родной стране, а также в государствах Юго-Восточной Азии ниже, чем во многих других странах, в том числе и в Европе.

Так, смертность от коронавирусной инфекции нового типа на 1 млн жителей в Японии составляет 6,4 человека, в Южной Корее – 5, в Китае – 3, в России – 24. В Испании, Британии и Италии этот показатель превышает 500 человек, а в США – 200 человек.

По оценками эпидемиолога, существует несколько гипотез, почему в Азиатских странах смертность от Covid-19 ниже, чем в других, передает РБК. По словам ученого, есть вероятность, что у азиатов имеются генетические особенности, благодаря которым, они проще переносят новую инфекцию. Он также допустил, что жители стран Азии могли приобрести иммунитет, переболев другими инфекциями или благодаря вакцинации от туберкулеза.

Помимо этого он отметил, что среди азиатов относительно мало людей, страдающих ожирением, предрасположенных к образованию тромбов и гипертонии, эти проблемы со здоровьем зачастую приводят к тяжелому течению Covid-19. «Впрочем, пока что это только гипотезы, которые не были подтверждены научными доказательствами», – сказал Ивата.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 01.06.20

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