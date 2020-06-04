Китайские ученые усомнились в эффективности переливания плазмы для лечения коронавируса

Китайские специалисты изучили результаты переливания плазмы крови от уже вылечившихся от Covid-19 людей пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Исследование показало, что влияние плазмотерапии находится на уровне погрешности.

Медики в течение 28 дней наблюдали за 103 пациентами, инфицированными коронавирусом. Лечение проводилось в семи медицинских центрах в Ухане. 52 больным переливали плазму выздоровевших пациентов, 51 проходил традиционное лечение. Результаты исследования опубликовал портал JAMANetwork.

У всех наблюдаемых пациентов течение болезни было тяжелым, наблюдался респираторный дистресс, гипоксемия, а также опасные для жизни последствия – шок, недостаточность органов, потребность в искусственной вентиляции легких.

По результатам исследования ученые сделали вывод, что у пациентов с тяжелой или угрожающей жизни формой терапия плазмой, добавленная к стандартному лечению, не привела к значительному сокращению времени до клинического улучшения.

Более того, в группе с плазмотерапией у двух пациентов наблюдались нежелательные симптомы. Побочные эффекты проявились в течение нескольких часов после переливания, состояние пациентов улучшилось при поддерживающем лечении.

Впрочем, медики указывают на то, что исследование было завершено досрочно и необходимы дальнейшие наблюдения. Вероятно, для выявления клинически важного различия между подходом к лечению отведенного времени было недостаточно.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 03.06.20

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