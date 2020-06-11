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Четверг, 11 июня 2020, 13:38 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Красноярский край и Камчатка значительно продлили коронавирусный режим

В Красноярском крае режим ограничений из-за коронавирусной инфекции нового типа продлен на месяц – до 12 июля, а на Камчатке – до конца июня. Решение красноярских властей было основано на результатах докладов минздраваи Роспотребнадзора, а также оперативного штаба по противодействию распространения инфекции, сообщили в пресс-службе главы региона.

Что касается Камчатки, то режим самоизоляции продлен до 30 июня, сообщил глава региона Владимир Солодов. «Ситуация складывается таким образом, что что мы вынуждены принять решение о продлении режима ограничений и режима повышенной готовности до 30 июня», – сказал Владимир Солодов.

Красноярск, Иван Гридин

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Дальний Восток, Красноярск, Сибирь, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,