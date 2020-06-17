Пятая часть населения мира в опасности из-за коронавируса

Более 8 млн человек во всем мире пострадали от Covid-19. От последствий инфекции умерли более 444 тысяч человек. По подсчетам специалистов, не менее 1,7 млрд человек, или 22% населения планеты, входят в категорию, для которой заражение коронавирусом может привести к печальным последствиям. Об этом сообщает The Lancet Global Health.

Эксперты взяли за основу данные глобального исследования от 2017 года, в которое вошли жители почти 200 стран мира. Анализ показал, что более пятой части населения мира может подвергаться повышенному риску из-за наличия хронических заболеваний.

На тяжелое течение Covid-19 могут повлиять такие факторы как сосудистые заболевания, опухоли, диабет, хронические респираторные заболевания, почечная недостаточность. При этом специалисты не учитывали пожилых людей без патологий, которые также входят в группу риска по возрасту. Кроме того, ученые исключили такие факторы как бедность и доступ к медицинской помощи.

«Даже если они заболеют Covid-19, не все окажутся в больнице», – пояснил автор исследования из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Эндрю Кларк. Около 4% населения Земли, или 349 миллионов человек, будут нуждаться в госпитализации, если они заразятся коронавирусной инфекцией.

В то же время ученые напомнили, что риск оказаться в больнице с тяжелыми последствиями Covid-19 увеличивается с возрастом.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 17.06.20

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