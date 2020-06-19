В Горном Алтае продлили запрет на работу турбаз

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля 2020 года. Ранее ограничения были введены до 22 июня, отметили в региональном оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.

«Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов в регионе до 2 июля включительно. Соответствующее распоряжение подписано в пятницу, 19 июня», – говорится в сообщении. За неделю в Горном Алтае прирост новых случаев заболевания Covid-19 превысил 60%. С 12 июня было выявлено 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района.

Хорохордин отметил, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной, потому говорить о снятии ограничений пока преждевременно. Это касается не только туристических баз, но и точек общественного питания. Кроме того, он поручил приостановить авиасообщение по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск до улучшения эпидобстановки в районе.

На сегодняшний день Республика Алтай остается единственным регионом Сибири, в котором не зафиксировали ни одного летального исхода от Covid-19.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 19.06.20

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