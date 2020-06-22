Южная Корея объявила о второй волне Covid-19 в Сеуле и его окрестностях

В Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусной инфекцией нового типа, заявила глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён. «Мы полагали, что вторая волна начнется только осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались ошибочными. Полагаем, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом, инфекция продолжит распространяться», – приводит ее слова «Ренхап».

Чон Ын Гён считает, что вторая волна в Сеуле, скорее всего, началась с нескольких случаев кластерных заражений еще в начале мая. Столичные власти уже предупредили жителей о возможном введении строгой социальной изоляции, передает РИА «Новости». Руководство города объявит соответствующий режим, если в течение трех суток прирост заражений будет 30 человек в день и более, или медучреждения окажутся заполненными на 70%. В Южной Корее с момента возникновения вспышки зафиксировали 12 438 больных Covid-19, 280 человек умерли.

Как писал «Новый День», за последние сутки во всем мире было подтверждено 183 020 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии Covid-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) общее число заболевших выросло до 8,7 млн человек. ВОЗ отмечает, что предыдущий рекорд по приросту инфицированных был зафиксирован 18 июня. Тогда коронавирусом нового типа за сутки заразилось более 150 тыс. человек.

Сеул, Иван Гридин

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