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Четверг, 25 июня 2020, 16:07 мск

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Снятие ограничений привело к росту заболеваемости Covid-19 в Европе

В Европе отмечен рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяцы рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю», – констатировал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что в последние две недели увеличение темпов роста заболеваемости было отмечено в 30 европейских странах. Ежедневное увеличение числа заболевших происходит на фоне повсеместного снятия ограничительных мер, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса. Возобновляют работу рестораны, музеи, спортзалы. За время пандемии в Европе лаборатно подтвердилось 2,3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, почти 190 тыс. человек скончалось, отмечает «Интерфакс».

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 25.06.20

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Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Европа, Коронавирус из Китая,