Китайские таможенники обнаружили коронавирус на упаковках с креветками

Сотрудники Китайской таможни обнаружили коронавирус нового типа на упаковках импортированных из Эквадора замороженных белых южноамериканских креветок. Об этом рассказал начальник отдела безопасности импортированных продуктов главного таможенного управления КНР Би Кэсинь.

По его словам, пробы были взяты 3 июля в одном из контейнеров, в котором транспортировались морепродукты. В результате три теста на Covid-19 дали положительный результат. Примечательно, что во взятых с самих креветок и с внутренней стороны упаковки образцах обнаружить коронавирус не удалось.

Власти Китая приняли решение на время отозвать лицензии у трех эквадорских компаний и запретить им перевозку продуктов.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 10.07.20

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