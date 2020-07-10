российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 июля 2020, 15:05 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Китайские таможенники обнаружили коронавирус на упаковках с креветками

Фото: «Синьхуа»

Сотрудники Китайской таможни обнаружили коронавирус нового типа на упаковках импортированных из Эквадора замороженных белых южноамериканских креветок. Об этом рассказал начальник отдела безопасности импортированных продуктов главного таможенного управления КНР Би Кэсинь.

По его словам, пробы были взяты 3 июля в одном из контейнеров, в котором транспортировались морепродукты. В результате три теста на Covid-19 дали положительный результат. Примечательно, что во взятых с самих креветок и с внутренней стороны упаковки образцах обнаружить коронавирус не удалось.

Власти Китая приняли решение на время отозвать лицензии у трех эквадорских компаний и запретить им перевозку продуктов.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 10.07.20

Новая теория: коронавирус не пришел из Китая, но был в Европе всегда. / Режим ЧС в Италии, вероятно, будет продлен и после 31 июля. / Бельгия ужесточает масочный режим из-за нового всплеска коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Пекин заявил подготовке ответа на санкции США

От наводнений в Китае пострадал 1 млн человек

Китай назвал условия для участия в договоре СНВ с США и Россией

В Бурятии отлавливают и проверяют на чуму грызунов

В Китае автобус упал с моста, более 20 погибших

Житель Приморья ответит в суде за контрабанду морского гребешка в Китай

У границ России выявлен еще один человек с подозрением на бубонную чуму

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Китай, Коронавирус из Китая,