В Китае коронавирус обнаружили на морепродуктах из России

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний обнаружил коронавирусную инфекцию на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Covid-19 выявили на упаковке с замороженными кальмарами, завезенными из России в провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая. Проверку проводили специалисты в городе Чанчунь.

Всех, кто мог контактировать с упаковкой, поместили под медицинское наблюдение. Предварительные тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Отмечается, что продукты из этой же партии были поставлены в город Фуюй. Местные власти распространили сообщение, в котором просят жителей, контактировавших с этими морепродуктами, пройти тест на коронавирус.

Ранее таможня Китая обнаруживала следы Covid-19 на упаковках замороженных креветок из Эквадора.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.09.20

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