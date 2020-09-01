Татуировщик делает бесплатные наколки излечившимся от коронавируса

Мексиканец Оми Дебуа делает бесплатные татуировки в виде надписи «COVID-19 SURVIVOR». Художник приглашает присоединиться к акции дизайнеров из других стран.

Бесплатную татуировку Дебуа предлагает сделать всем, кто излечился от коронавирусной инфекции. «Вот так, через несколько лет, мои клиенты смогут сказать своим внукам и детям: «Смотри, я помню, что в 2020 году у меня был Covid, который стал причиной пандемии, и я выжил, вот моя татуировка», – объяснил татуировщик AFP.

В Instagram Дебуа показал примеры своих работ и призвал других художников присоединиться к этой инициативе. Более того, он готов поделиться дизайном готовой татуировки, посвященной Covid-19.

Один из клиентов Дебуа 20-летний Оскар Моралес сделал такую татуировку на руке. Он рассказал, что не обращал внимания на призывы носить маску и в результате заболел сам и заразил свою семью.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Мексике коронавирус выявили у почти 600 тысяч человек, более 64 тысяч инфицированных скончались.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 01.09.20

Украина отказалась проводить вакцинацию от коронавируса в ближайшие полгода. / Смертность от коронавируса во всем мире превысила 850 тысяч, а число случаев заболевания – 25 миллионов. / В Курганской области география распространения коронавируса за сутки расширилась. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»