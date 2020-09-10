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Четверг, 10 сентября 2020, 15:34 мск

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Ученые выявили опасность коронавируса для мозга

Американские ученые выяснили процесс разрушительного воздействия коронавируса SARS-CoV-2 на мозг заболевших. Об этом пишет The Independent.

Сотрудники Йельского университета в США исследовали воздействие коронавируса на мозг человека, лабораторной мыши и органоидов – трехмерных культур нейронов, имитирующих головной мозг. Проникать в нервные ткани и вызывать патологические изменения SARS-CoV-2 помогает рецептор АСЕ2, находящийся на поверхности клеточной мембраны.

В отличие от других патогенов, например вируса Зика, коронавирус вызывает тихую инфекцию, которая не провоцирует иммунную реакцию, очищающую мозговую ткань от инфицированных клеток. SARS-CoV-2 ограничивает нейронам доступ к кислороду, что способствует их гибели. Он также быстро уменьшает число синапсов – связей между нервными клетками, – нанося вред когнитивным способностям.

Ученым еще предстоит выяснить детали процесса проникновения коронавируса в мозг. По мнению специалистов, SARS-CoV-2 может сделать это через обонятельную луковицу, глаза или даже кровоток.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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