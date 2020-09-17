Антитела лошадей используют для создания дешевого лекарства от коронавируса

Ученые Коста-Рики разрабатывают лекарство от коронавирусной инфекции. В основу препарата взяли антитела, вырабатываемые лошадьми. Об этом сообщает издание Scientific American.

Исследованием занимается Научно-технический институт Коста-Рики. Специалисты ввели лошадям белки SARS-CoV-2, образованные в лабораторных условиях. После четырех прививок, которые ставили с интервалом в две недели, у животных зафиксировали необходимый уровень антител.

На фармацевтическом предприятии у лошадей взяли кровь, отделили плазму от эритроцитов, выделили антитела и очистили их. В результате получился состав, пригодный для испытания на людях.

По словам автором исследования, их разработка будет в 10 раз дешевле препаратов, в которых за основу взяты антитела человека.

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Сан-Хосе. Другие новости 17.09.20

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