В Томске на подстанции скорой помощи произошла вспышка Covid-19

На подстанции №2 скорой медицинской помощи Томска выявили коронавирусную инфекцию у 12 сотрудников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19.

У всего коллектива подстанции взяли ПЦР-тесты на коронавирус. «На карантин отправлены 13 сотрудников, контактных с заболевшими, они находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении оперштаба.

Во всех помещениях проведена заключительная дезинфекция. На следующей неделе у всех работников подстанции будут взяты контрольные ПЦР-тесты.

Отмечается, что все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, а после каждого вызова машины скорой медицинской помощи проходят обязательную дезинфекцию.

По последним данным, в Томской области выявлено 6 645 заболевших коронавирусом, 5 411 человек вылечились, 78 – умерли.

Томск, Зоя Осколкова

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